Siamo in una settimana dove ciclicamente si assiste a volumi in netta diminuzione e quindi sono attesi anche movimenti di una certa volatilità al rialzo e al ribasso. Potrebbero iniziare ora delle prese di profitto? Al momento non vediamo particolari pericoli all’orizzonte anzi fino a venerdì valutiamo la probabilità di assistere ad ulteriori allunghi.

Cosa attendiamo quindi da ora in poi e qual è il tema odierno scelto dal nostro Ufficio Studi?

Wall Street sempre al rialzo ma quando tornare a comprare Amazon?

Procediamo per gradi.

Siamo giunti in un punto davvero nodale dove tutto va per il verso giusto, trimestrali superiori alle attese, dati economici brillanti, inflazione che per le Banche centrali è sotto controllo e la pandemia che sembra non preoccupare.

Quali sono le previsioni per la settimana in corso?

Il minimo era atteso fra lunedì e martedì e quindi da oggi si dovrebbe procedere al rialzo fino alla giornata di venerdì.

Ecco invece i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 35.077.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.424.

Il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN), dopo le recenti vicessitudini, ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 3.320,68, in ribasso dell’0,63% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.881 ed il massimo a 3.773,08.

Analisi sommaria di bilancio

Sia le raccomandazioni degli altri analisti, che i nostri calcoli portano ad un fair value in area 4.310 dollari circa per azione.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 3.391, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 3.127 e poi 2.881. Supporto di brevissimo a 3.300. Il consiglio è di non comprare ancora.

Come al solito si procederà per step.