Mentre i mercati europei continuano a mostrare forza al rialzo, Wall Street sembra voler puntare verso ulteriori ribassi. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Il time frame settimanale e giornaliero dei listini azionari americani sono impostati saldamente al ribasso, e tranne , capovolgimenti fra oggi e domani, la settimana che inizia potrebbe portare anche a un sell off. Giovedì scadrà un nostro setup mensile.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani dell’11 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.944,20

Nasdaq C.

12.843,81

S&P 500

4.204,31.

Wall Street sembra voler puntare verso ulteriori ribassi. Non si ravvisano ancora estremi per un’inversione railzista

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.517. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 33.580.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.240. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.354.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.291. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.327.

Allo stato dei luoghi, se non cambierà qualcosa, i minimi del 7 marzo potrebbero essere rotti ulteriormente al ribasso nei prossimi giorni, ma come al solito, di volta in volta, andremo a mantenere il polso della situazione.

Posizione di trading multidays in corso

Short dall’apertura odierna per Nasdaq C. e S&P 500. Sempre Short sul Dow Jones in corso dal 7 marzo.

JPMorgan, dove è diretta?

Il titolo (NYSE:JPM), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 128,89 in ribasso del 2,25% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 127,27 e il massimo a 169,81.

La tendenza di breve termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 135,25 dollari, saranno possibili ulteriori ribassi verso area 107,01.

