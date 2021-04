Mercati che continuano a dare falsi segnali nel breve termine e a generare indecisione. Questo è un momento particolare, dove qualcuno inizia a tuonare su un’eventuale sopravvalutazione in base alle regole dell’analisi economica ma in realtà l’attuale contesto non può essere paragonabile a nessuno schema prefissato e quindi oggi si deve ragionare solo per il premio per il rischio a favore dell’azionario. E questo è di non poco a favore.

Veniamo al breve termine.

Bull trap e bear trap? Questo è il dilemma, ma la risposta viene come al solito dai grafici. Il rialzo di ieri dei mercati americani ha generato un nuovo segnale rialzista, annullando di fatto l’ipotesi della bull trap. Wall Street ruggisce e si riporta al rialzo ed ecco un titolo sul quale puntare fin da subito.

Ora fino a prova contraria si dovrebbe continuare a salire.

Quali sono i livelli da monitorare attentamente fra oggi e domani?

Dow Jones

Tenuta in chiusura di seduta di 33.773.

Nasdaq C.

Tenuta in chiusura di seduta di 13.706.

S&P 500

Tenuta in chiusura di seduta di 4.126.

Fino a quando reggeranno al rialzo questi supporti, le probabilità sono per nuovi rialzi. E se questi movimenti verranno validati di volta in volta, potrebbe essere partita una nuova gamba rialzista fino al 19 maggio.

Come al solito si procederà per step.

Wall Street ruggisce e si riporta al rialzo ed ecco un titolo sul quale puntare fin da subito

A chi ci riferiamo? Ad Amazon (NASDAQ:AMZN) che ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 aprile al prezzo di 3.362,02.

La nostra raccomandazione sul titolo è Buy con target di fair value a 4.310 con una sottovalutazione attuale di circa il 28,19%.

Il titolo dopo il recente ritracciamento sembra pronto a ripartire per nuovi ambiziosi traguardi.

Strategia operativa

Compare in apertura odierna con stop loss a 3.302 e primo target a 3.552 (entro al massimo 15 giorni) e poi 4.000 per/entro 3/6 mesi.

Il risk reward ci sembra davvero ottimale.