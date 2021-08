Ieri sera nel nostro punto quotidiano abbiamo analizzato i livelli che porteranno i mercati azionari a nuovi rialzi o a nuovi ribassi. Al momento ci sono poche probabilità di assistere a ribassi duraturi e la stessa Wall Street ritraccia, ma i supporti importanti sono lontani.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Per il momento, la debolezza degli ultimi due giorni potrebbe lasciare anche da subito spazio a nuovi rialzi ma procederemo per gradi.

Quali sono i livelli da monitorare per il trend di brevissimo e quali quelli che invece potrebbero far cambiare il trend da rialzista a ribassista anche per settimane?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con la chiusura giornaliera superiore a 35.499. Ribassi duraturi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 34.690.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con la chiusura giornaliera superiore a 15.060. Ribassi duraturi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 14.423

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con la chiusura giornaliera superiore a 4.496. Ribassi duraturi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 4.367.

Wall Street ritraccia, ma i supporti importanti sono lontani. Interessante segnale grafico su JPMorgan

Di questo titolo ci siamo occupati diverse volte nelle ultime settimane.

JPMorgan (NYSE:JPM), ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 agosto al prezzo di 161,75 in rialzo dello 0,52% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 122,34 ed il massimo a 166,48.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) stimano un fair value in area 167,18. I nostri calcoli invece, ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 185 dollari per azione.

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 155,24 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 180 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 156,87. Il titolo potrebbe salire di diversi punti percentuali da ora in poi.

Come al solito si procederà per step.