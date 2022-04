Wall Street rimbalza ma oggi è decisivo per il medio termine. Per Microsoft la sottovalutazione è un’indicazione di acquisto?

Fra il 6 e il 7 aprile sono scaduti dei setup mensili e si sono fatti sentire con un certo nervosismo. Dopo il forte ribasso di mercoledì, giovedì, Wall Street rimbalza, ma oggi è decisivo per il medio termine.

La chiusura odierna confermerà o meno se il rialzo iniziato fra il 7 e il 9 marzo continuerà.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 7 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.647,76

Nasdaq C.

13.956,38

S&P 500

4.505,52.

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 35.113. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.538.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.535. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 14.101.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.507.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Flat dall’apertura del 7 aprile.

Per Microsoft la sottovalutazione è un’indicazione di acquisto? Meglio guardare sempre anche ai grafici

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 303,26 circa, in rialzo dell’ 1,20% rispetto alla seduta precedente.

Fair value

Le stime di fair value calcolate in base al modello del discounted cash flow portano a una valutazione intorno ai 450 dollari. Il consenso degli analisti, invece, è in media di 374 dollari per azione.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore ai 294,90, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 348,95 e al superamento e tenuta verso 370 dollari.

