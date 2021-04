La nostra view rimane la stessa: fino alla prima settimana di agosto, fra alti e bassi, i mercati azionari internazionali potranno continuare a salire. Da quel momento in poi, per alcuni indici (vedi Wall Street) potrebbe iniziare una fase laterale ribassista di 12/18 mesi. Per altri, fase laterale rialzista (vedi Asia e Europa).

Quali sono i livelli che faranno invece iniziare una correzione del 5/7% sugli indici americani?

Chiusure settimanali inferiori a

Dow Jones

33.222

Nasdaq C.

13.582

S&P 500

4.034

Per il momento nonostante siamo in una settimana che potrebbe “ospitare” un massimo relativo, fino a quando non si ravviserà inversione come indicato stimiamo “semaforo verde per ulteriori rialzi”. Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi:

Wall Street può continuare a salire e c’è un titolo sottovalutato sul quale puntare da subito. A chi ci riferiamo? A Bonanza CreeK Energy (NYSE:BCEI), società che capitalizza 1 miliardo di dollari ed opera come compagnia petrolifera e di gas naturale e si occupa di acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 aprile al prezzo di 34,92 dollari per azione in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 19,39 ed il massimo a 40,79.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (6 giudizi) stimano un fair value in area 45,67. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 60 dollari circa con una interessante sottovalutazione fra prezzo corrente e stima.

La strategia di investimento è la seguente:

comprare a mercato con stop loss di breve termine a 33,27 e di lungo termine a 31,05. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 40,79 e successivi.

Riteniamo che il risk reward di questa operazione di breve termine sia davvero ottimale.

Si procederà per step.