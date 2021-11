Veniamo da una settimana interlocutoria dei mercati ma dalla prossima la tendenza primaria (rialzista) in corso dal minimo di ottobre dovrebbe riprendere il sopravvento. La nostra view è la seguente: Wall Street pronta a salire già da lunedì e a continuare il rally natalizio in corso.

Quali sono i livelli operativi da monitorare sui principali indici azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista.Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 35.934. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.798.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.705. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.470.

S&P 500

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.650. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Quali sono le attese per la settimana del 15 novembre?

Minimo fra lunedì e martedì (probabilmente lunedì) e poi rialzo fino a a venerdì, giornata di probabile massimo. Wall Street pronta a salire già da lunedì e a continuare il rally natalizio in corso.

3 titoli sui quali puntare

Poche probabilità quindi per un ribasso duraturo alle porte. Quindi, questa è un’occasione da non perdere e le posizioni rialziste in corso vanno mantenute.

Ora andiamo a monitorare la situazione grafici di 3 titoli quotati sui listini americani. Essi sono Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft e Netflix. I fair value sono stati calcolati dal nostro Ufficio Studi.

Apple, ultimo prezzo a 149,99. Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 147,48. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 146,20, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 165 e poi 180 dollari. Fair value a 115 dollari.

Microsoft, ultimo prezzo a 336,72. Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 333,79. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 326,37, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 355 e poi 380 dollari. Fair value a 390 dollari.

Netflix, ultimo prezzo a 682,61. Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 653,82. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 642,11, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 7555 e poi 820 dollari. Fair value a 775 dollari.