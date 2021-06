Da diversi mesi, dopo che il settore tecnologico ha “mitigato” la sua corsa dopo aver segnato il minimo di marzo 2020, che sui mercati americani, si assiste ad una continua rotazione settoriale fra diversi temi e settori. A parer nostro, come stiamo scrivendo da settimane, se fra un “certo periodo”, l’inflazione continuerà (molto probabile) a salire e la crescita economica a continuare, è il momento di stare investiti “leggermente in sovrappeso” su bancari, energetici e finanziari.

Ma il settore tecnologico come è messo? A parer nostro, ci sono ancora margini di sottovalutazione fra gli stessi leaders del mercato come i FAANG. Ad esempio, il nostro Ufficio Studi stima ancora interessanti occasioni di acquisto per Amazon, Google e Netflix.

Oggi ci occuperemo del seguente tema:

Wall Street procede al rialzo ma è il momento di puntare su Netflix?

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.270.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.550.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.170.

Al momento le probabilità che possa iniziare un ritracciamento sono ancora molto basse.

Wall Street procede anche se lentamente al rialzo ma è il momento di puntare su Netflix?

Vediamo se comprare ancora Netflix può essere un’opportunità.

Il titolo (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ ultima giornata di contrattazione a 499,24 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29. Fair value stimato in area 575 dollari con una sottovalutazione attuale di circa il 15%. Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è laterale ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 518,95 sono possibili ulteriori ritracciamenti verso area 463 e poi 397 nei prossimi 3/6 mesi. Resistenza di breve termine a 511,76.

Come al solito si procederà per step.