Se quello in corso non si rivelerà essere un falso segnale, fra lunedì e martedì, probabilmente lunedì, si dovrebbe formare il massimo settimanale per poi vedere i prezzi dei mercati scendere fino a venerdì. Il bottom di questa ipotetica correzione, al momento, viene collocato intorno alla data del 5 ottobre.

Come al solito si procederà per step, senza dare nulla per scontato e senza scartare nessuna ipotesi. Ma attenzione, Wall Street potrebbe iniziare una correzione ma Tesla è ancora impostata al rialzo.

Procediamo per gradi.

Qual è la mappa dei prezzi da monitorare per la giornata odierna per i principali indici azionari americani?

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.105.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 15.350.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 4.520.

Wall Street potrebbe iniziare una correzione ma Tesla è ancora impostata al rialzo

Il titolo Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 settembre al prezzo di 736,27 in ribasso del 2,46% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 539,49 ed il massimo a 900,40.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (33 giudizi) calcolano un fair value in area 680,64 dollari per azione. Le nostre stime invece, ritengono che il giusto prezzo sia intorno ai 300 dollari per azione. In entrambi i casi, si calcola un livello di sopravvalutazione dei prezzi correnti.

Strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 712,73, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 900,40 dollari ed oltre. Nel breve, la tendenza giornaliera è diventata ribassista con la chiusura di venerdì scorso e un primo indizio rialzista verrà rappresentato da una chiusura giornaliera superiore a 762,61.

Si procederà per step.