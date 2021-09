Cosa attendere per la giornata odierna? Wall Street potrebbe chiudere la settimana con un buon rialzo. Infatti, riteniamo che oggi si possa aprire sui minimi e chiudere sui massimi. Fra i titoli da tenere in considerazione e che potrebbero rappresentare una buona opportunità di ingresso al rialzo, segnaliamo Johnson & Johnson.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata odierna per i principali indici azionari?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.407.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.202.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.515.

Wall Street potrebbe chiudere la settimana con un buon rialzo. Occhio a Johnson & Johnson

Il titolo Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 1° settembre al prezzo di 174,93 dollari circa in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 149,64 ed il massimo a 178,93.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (19 giudizi) convergono su un prezzo di fair value intorno a 186,64 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi invece, dopo aver studiato attentamente i bilanci degli ultimi 4 anni, stima che il prezzo obiettivo sia in area 250 dollari.

La nostra strategia di investimento

Torniamo ad occuparci del titolo a distanza di poco tempo. Cosa è cambiato rispetto alle nostre ultime rilevazioni?

Nelle ultime settimane si è assistito ad un ritracciamento, ma questo non ha intaccato la tendenza di fondo. Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 172,06, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ulteriori rialzi verso l’area di 192 e poi 200 dollari. Prima resistenza di breve: 174,72. Supporto di breve termine: 172,96. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello rappresenterebbe un primo importante indizio ribassista.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.