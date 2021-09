In un momento dove il nostro frattale annuale da settimane proiettava l’inizio di un ribasso, per la prima volta da ieri, si assiste a segnali che potrebbero dare spazio a questa ipotesi. Wall Street potrebbe aver segnato un top di periodo ma non è ancora detto e si devono attendere delle conferme dalla chiusura della settimana in corso.

Settembre ciclicamente presenta un rendimento negativo e fra questo mese ed ottobre, la probabilità di assistere a ribassi del 7/10% è molto elevata.

Qual è la mappa dei prezzi da monitorare per la giornata odierna per i principali indici azionari americani?

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.175.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 15.361.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 4.521,79.

Wall Street potrebbe aver segnato un top di periodo ma si attendono conferme. Ecco un titolo che potrebbe scendere a prescindere

Il titolo Delta Airlines (NYSE:DAL) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 settembre al prezzo di 39,65 dollari in ribasso dell’1,63% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 37,31 ed il massimo a 52,28.

La società opera nel settore del trasporto aereo di linea per passeggeri e merci a livello internazionale.

Le raccomandazioni degli altri analisti (24 giudizi) convergono su un prezzo di fair value in area 55,02 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, invece, stima che il prezzo obiettivo sia in area 70 dollari.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al ribasso in chiusura settimanale il livello di 41,80, potrebbe puntare ai 34 dollari e poi 29,67 da raggiungere per/entro i prossimi 3/6 mesi. Supporto di breve termine a 39,62. Resistenza a 40,92.

Giudizio

Nonostante la forte sottovalutazione stimata questo titolo non va comprato e né accumulato ma per il momento soltanto tradato con operazioni al ribasso.