Wall Street potrebbe accelerare al rialzo anche con 7 titoli farmaceutici fortemente sottovalutati e che staccano un dividendo elevato

Wall Street potrebbe accelerare al rialzo e ci sono 7 titoli farmaceutici fortemente sottovalutati e che staccano un dividendo elevato. Procediamo per gradi e andiamo a vedere quali sono le condizioni che devono avverarsi per assistere a questo scenario.

Ci avviciniamo a gambe levate al mese di maggio e in molti casi questo ha rappresentato un periodo di top per poi lasciare spazio ad un ribasso fino ad agosto settembre. Ci riferiamo al cosiddetto effetto “sell in may”. sarà così anche stavolta?

Per il momento, tranne segnale diverso dai prezzi non si intravedono pericoli di breve termine. Questo nonostante inizi a dilagare un certo pessimismo sulla sostenibilità o meno delle quotazioni, per alcuni sopravvalutate alla luce di future spinte inflazionistiche e quindi di una serie di rialzi dei tassi di interesse.

Vedremo cosa accadrà di volta in volta.

Quali sono i livelli sugli indici azionari da monitorare attentamente oggi per mantenere la tendenza rialzista?

Dow Jones

Tenuta in chiusura di seduta di 33.713.

Nasdaq C.

Tenuta in chiusura di seduta di 13.856.

S&P 500

Tenuta in chiusura di seduta di 4.180,18.

Chiusure inferiori a questi livelli potrebbero far iniziare un movimento ribassista.

Wall Street potrebbe accelerare al rialzo e ci sono 7 titoli farmaceutici fortemente sottovalutati e che staccano un dividendo elevato

I titoli sono:

Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly (NYSE:LLY), Johnson & Johnson, Merck, Perrigo, Pfizer e Royalty Pharma.

Vediamo qual è il fair value che assegniamo a queste società, il loro dividend yield e la tendenza dei grafici di lungo termine e punto di inversione.

Bristol-Myers Squibb, ultimo prezzo a 66,01. Fair value a 180 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 61,67. Dividend yield 2,97%.

Eli Lilly, ultimo prezzo a 188,72. Fair value a 260 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 161,10. Dividend yield 1,80%.

Johnson & Johnson, ultimo prezzo a 165,52. Fair value a 250 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 161,10. Dividend yield 2,44%.

Merck, ultimo prezzo a 77,88. Fair value a 150 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 71,08. Dividend yield 3,34%.

Perrigo, ultimo prezzo a 41,83. Fair value a 600 dollari. Tendenza di lungo termine ribassista con stop loss a 45,81. Comprare solo sopra 45,81 in chiusura mensile. Dividend yield 2,30%.

Pfizer, ultimo prezzo a 38,66. Fair value a 80 dollari. Tendenza di lungo termine ribassista con stop loss a 33,43. Dividend yield 4,04%.

Royalty Pharma, ultimo prezzo a 43,61. Fair value a 110 dollari. Tendenza di lungo termine ribassista con stop loss a 48,76. Tendenza di lungo termine ribassista con stop loss a 45,81. Comprare solo sopra 48,71 in chiusura mensile. yield 1,56%.