Momento davvero particolare ed oggi i nodi verranno probabilmente al pettine. Il ribasso dei mercati è solo all’inizio oppure è già finito e da questo momento si ripartirà al rialzo? Il nostro Ufficio Studi oggi esprime il seguente giudizio: Wall Street oggi deciderà le dinamiche fino ad ottobre.

Infatti. il momento attuale è legato alla scadenza del prossimo setup annuale del 5 ottobre. Come si arriverà a questa data? Con un minimo o con un massimo? Oggi le prime risposte. Una seconda risposta verrà data poi a fine mese. Infatti, se gli indici azionari americani chiuderanno su livelli inferiori ai seguenti, molto probabilmente è iniziato un ribasso che potrebbe avere effetti anche per i prossimi 11/12 mesi.

Livelli da monitorare a fine mese

Inizio di un forte ribasso se la chiusura del mese sarà inferiore a:

Dow Jones

33.271

Nasdaq C.

13.548

S&P 500

4.164

Ecco invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di mercoledì:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.529.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.314.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.297.

Wall Street oggi deciderà le dinamiche fino ad ottobre? Occhio a Microsoft pronta a ripartire

Microsoft (NASDAQ:MSFT), ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 luglio al prezzo di 268,72 in rialzo dell’1,40% rispetto alla seduta precedente.

Analisi sommaria di bilancio

Stimiamo un fair value intorno ai 315 dollari per azione.

La strategia operativa

La tendenza di breve termine continua a rimanere rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 276,58 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 300/315 nei prossimi 1/3 mesi. Prima resistenza di breve a 284,10. Primo supporto a 274,30

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.