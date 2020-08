Wall Street: nuovi record in vista. E l’Europa come sta? Guardando ciò che sta accadendo sull’indice italiano si potrebbe dire che non sta molto bene. Infatti il Ftse Mib alle 16.30 perde lo 0,5%. Sotto pressione anche il resto degli indici del Vecchio Continente. Un esempio? Il Ftse 100 di Londra a-08%. Non è da meno il Dax di Francoforte che, sempre nello stesso momento, registra un -0,3%. Infine il Cac 40 di Parigi: -0,66%.

Il motivo di un tale pessimismo?

A parte la debolezza dettata dai volumi estivi più volte citati e più volte confermatisi sottili, restano sul tavolo le solite motivazioni. Covid in primis, ma anche le nuove misure degli Usa contro Huawei e le incertezze per gli stimoli economici in arrivo (si spera) ai lavoratori e alle aziende a stelle e strisce. Incertezze che non riguardano solo la possibile approvazione o meno ma anche l’entità stessa degli aiuti. Infatti, anche questa è cosa nota, l’assegno staccato dal Governo potrebbe essere ben più leggero dei precedenti.

Cosa sta succedendo sul Ftse Mib

In Europa si temono anche le condizioni dell’economia tedesca Berlino ha scoperto infatti di aver perso 600mila posti di lavoro negli ultimi tre mesi. Sul Ftse Mib le raccomandazioni degli analisti si concentrano su alcuni titoli come Erg che per Intesa SanPaolo merita un buy con target price a 26,40 euro. Ma non è il solo. Sempre per gli esperti della banca, da comprare è anche Snam (MIL:SRG) (5,10 euro). Mentre per Banco Bpm il rating è addirittura un add (target fissato a 1,54 euro). Stesso giudizio per Enel (8,80 euro).

La situazione a Wall Street

Come detto è differente la situazione per gli Usa. Wall Street: nuovi record in vista. Un aiuto arriva dalla grande distribuzione che conferma, con le trimestrali positive di molti nomi, ciò che già si era intuito dopo gli “accaparramenti da pandemia”. Qualche minuto dopo le 17 (ora italiana) L’S&P 500 arriva a guadagnare lo 0,02% che gli permette di flirtare con nuovi massimi storici e di registrare 3.382 punti. Il Nasdaq intanto alle 17.10 si permetteva di avere un +0,4% mentre solo il Dow era in calo a -0,3%.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro, ci sono buone notizie dagli Usa con l’apertura di nuovi cantieri in aumento al 22,6% invece del precedente 17,5%.