Nelle ultime settimane i mercati americani hanno vissuto una fase laterale rialzista ed il movimento fra alti e bassi e strappi ogni tanto al rialzo dovrebbe continuare almeno fino alla prima decade di agosto. Wall Street inizia una settimana importante ma è il momento di comprare Johnson & Johnson sottovalutato del 51% circa?

Procediamo per gradi.

Ecco lo scenario settimanale atteso

Tutto secondo copione e previsione: il minimo doveva formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì. Quindi, nonostante la recente fase laterale, non ravvisiamo elevate probabilità al ribasso, anzi.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.334.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.904.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.219.

Wall Street inizia una settimana importante ma è il momento di comprare Johnson & Johnson sottovalutato del 51% circa?

Il titolo Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’11 giugno al prezzo di 164,96 dollari in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 150,53 ed il massimo a 171,67.

La società che capitalizza in Borsa circa 434,4 miliardi di dollari ricerca e sviluppa, produce e vende una gamma di prodotti nel campo dell’assistenza sanitaria in tutto il Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un fair value a 183,67 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 250 dollari (sottovalutazione del 51,5% circa rispetto ai prezzi correnti).

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo oppure attendere?

La tendenza di lungo termine è rialzista ma nel breve termine potrebbero essere possibili ancora degli ulteriori ritracciamenti.

Fino a quando il titolo reggerà al ribasso in chiusura giornaliera il livello di 167,58, saranno possibili a 1/3 mesi ulteriori ribassi verso l’area di 169,81 e poi 155,56. Sopra 167,58, invece si aprirebbero spazi davvero interessanti per un forte rialzo. Questo è un titolo da monitorare con grande attenzione perchè potrebbe salire di molto nel medio termine.

Il nostro consiglio è di comprare però solo in presenza del segnale indicato.

Come al solito si procederà per step.