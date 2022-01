Dopo aver chiuso il 2021 sui massimi, Wall Street inizia l’anno all’impronta della forza. Cosa attendere da ora in poi? Le previsioni annuali sono di un ribasso che dovrebbe iniziare da questa settimana e durare per alcuni mesi. Al momento però, su nessun time frame si ravvisa debolezza.

Procediamo per gradi

Alla chiusura di contrattazione del 3 gennaio i prezzi dei listini azionari hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

36.585,06

Nasdaq C.

15.832,80

S&P 500

4.796,56.

Le previsioni su scala settimanale del nostro Ufficio Studi per l’anno 2022

Wall Street inizia l’anno all’impronta della forza, fino a quando continuerà? I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 36.246. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.954.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.644. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.902.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.758. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.734.

Nel primo giorno di contrattazione del nuovo anno, la tendenza di breve dei 3 listini azionari si è riportata al rialzo. Attenzione però, il grafico del Nasdaq C. sul time frame settimanale è ancora impostato al ribasso.

Come sarà il nuovo anno per Verizon Communications?

Di questo titolo ci siamo occupati più volte nello scorso anno ma ritorniamo sull’argomento perchè da ora in poi, alcuni indicatori segnalano che si potrebbe assistere alla riscossa.

Verizon Communications (NYSE:VZ) ha chiuso la giornata di contrattazione del 3 gennaio al prezzo di 52,44 dollari in rialzo dello 0,92% rispetto alla seduta precedente. Nel corso del 2021, ha segnato il minimo a 49,69 ed il massimo a 59,85.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (29 giudizi) stimano un fair value in area 59,78. I nostri calcoli invece, portano a una stima in area 150 dollari per azione con una forte sottovalutazione dei prezzi correnti rispetto alla stima.

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è ribassista e fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 53,37 dollari, saranno possibili ulteriori ribassi verso area 48,84/45,56 nei prossimi 1/3 mesi. Tendenza di brevissimo al rialzo e un primo indizio ribassista si verificherà con una chiusura giornaliera inferiore a 51,98.