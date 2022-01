Giornate campali per i mercati azionari internazionali e oggi sarà decisiva per avviare una fase ribassista di settimane oppure per far ritornare i prezzi al rialzo. Wall Street inizia la settimana con un sell off ma questo potrebbe essere solo l’inizio e come scritto nei giorni scorsi, il minimo annuale potrebbe formarsi fra febbraio e marzo.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 18 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

35.368,47

Nasdaq C.

14.506,90

S&P 500

4.577,11.

La previsione annaule proietta un massimo importante nelle prime due settimane dell’anno

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani



Quali erano le prevsioni per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra martedì e mercoledì e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Al momento questo percorso campione viene confermato.

I livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.662. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 36.514.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 14.741. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.319.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.633. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.749.

Wall Street inizia la settimana con un sell off ma questo potrebbe essere solo l’inizio. Come comportarsi?

Quando un mercato scende bisogna fare delle valutazioni sia macroeconomiche che grafiche. In questo momento, la tendenza è ribassista e quindi la strategia è quella di seguire il movimento con operazioni Short. Comprare adesso o accumulare? Accumulare solo l’indice azionario mondiale come spiegato e attuato nella nostra strategia pluriennale ma per i titoli si deve ancora attendere alla finestra. Ci sono tante opportunità ma non si deve andare di fretta. Attenzione comunque a diverse materie prime, come argento, cacao, palladio, rame che iniziano a dare segnali interessanti di medio lungo periodo.

Si procederà per step.