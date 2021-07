La Borsa di Milano ieri ha mandato un segnale non molto incoraggiante. Per la verità tutte le Borse in Europa ieri hanno avuto una giornata difficile. Piazza Affari ha chiuso in linea con le altre Piazze europee. I listini sono stati fermati da un timore che riguarda Wall Street. Gli analisti di ProiezionidiBorsa ne hanno parlato in questo articolo: “Prezzi sù, così le Borse scendono ma il vero motivo è un altro”. Lo scenario vede una Wall Street incerta e Piazza Affari sul baratro ma questo titolo può sbancare. Infatti nel ribasso generale un’azione ieri è schizzata in alto.

Ma torniamo alla Borsa di Milano, alla chiusura negativa di ieri e a cosa può accadere nelle ultime due sedute della settimana. Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in ribasso dell’1% a 25.102 punti. Tuttavia in mattinata i prezzi sono scesi anche sotto quota 25.000 punti, ma hanno avuto la forza di recuperare. Purtroppo ieri si è avverata in parte la situazione prospettata nell’analisi: “Acquisti a pioggia su questo titolo mentre la Borsa teme ancora questo scenario”. Ieri i prezzi del Ftse Mib hanno completato la figura ribassista spiegata nell’articolo. La discesa delle quotazioni sotto 25.000 punti e il successivo recupero, lasciano aperti molti interrogativi per le prossime due sedute, che adesso sono determinanti.

Wall Street incerta e Piazza Affari sul baratro ma questo titolo può sbancare

Per il Ftse Mib quota 25.000 punti rimane un baluardo sotto il quale i prezzi non dovranno scendere. Se ci fosse un calo sotto i 24.900 punti i prezzi scenderanno fino a 23.900 punti. Al rialzo è importante che i prezzi chiudano sopra i 25.400 punti, evento che darebbe respiro al Ftse Mib e lo allontanerebbe dal baratro.

Ieri un’operazione sul capitale del Gruppo Unipol ha fatto schizzare in alto il titolo. L’azione ha chiuso in rialzo del 6,4% a 4,59 euro, miglior performance di tutto il listino, con un tripudio di volumi. Il superamento dei 4,7 euro sarà la premessa per una risalita dei prezzi a 5,2 euro, massimo relativo toccato il 17 maggio. Questa nuova fase rialzista di brevissimo periodo può essere interrotta solamente con una discesa dei prezzi sotto 4,44 euro, che riporterà il titolo a 4,26 euro.

