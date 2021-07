Wall Street in laterale rialzista ma Walmart ora potrebbe sorprendere al rialzo. Facciamo prima una premessa.

C’è indecisione sui mercati americani, proprio quando sembrava essere all’inizio di una nuova fase rialzista. Oggi è una giornata nodale e potrebbe dettare i futuri movimenti per diverse settimane.

Si continua man mano ad allontanarsi dal periodo davvero difficile della pandemia e lockdown e le aziende che hanno sofferto di più come Delta Airlines hanno iniziato a ritornare in utile (con l’ultimo trimestre).

Le nostre stime sono per un fair value della società intorno ai 70 dollari per azione. Però attenzione a proposito di questo titolo in quanto non è il momento ideale per comprarlo.

Delta Airlines (NYSE:DAL), ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 luglio al prezzo di 40,68 dollari in ribasso dell’1,57% rispetto alla seduta precedente.

Fino a quando i prezzi reggeranno al ribasso il livello di 44,54, il titolo punta a raggiungere l’area di prezzo di 34,02/30,50 entro 3/6 mesi.

Torniamo ai listini azionari.

Ecco i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di giovedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.826.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.790.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.364.

Cosa attendiamo per la settimana del 12 luglio?

Fase laterale fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. La giornata odierna dovrebbe svolgersi come segue: apertura sui minimi e chiusura vicino ai massimi.

Wall Street in laterale rialzista ma Walmart ora potrebbe sorprendere al rialzo

Walmart (NYSE:WMT), è una società che opera nel settore della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 39 giudizi) trovano consenso intorno al fair value di 163,50 dollari per azione mentre i nostri calcoli portano ad una valore di 184 dollari.

Strategia di investimento

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 141,55.

Fino a quando reggerà al rialzo il livello di 136,60, il titolo punta a raggiungere l’area di prezzo di 148,60/151,58 e poi 156 circa entro 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 139,83.

Come al solito si procederà per step.