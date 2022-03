Momenti davvero decisivi, in un mese che potrebbe anche vedere formare il minimo annuale e questo livello potrebbe anche rappresentare il minimo di questo decennio. Fra ieri e domani, si sono affollate due date di setup e queste potrebbero portare all’inzio di un’esplosione di momentum. In quale direzione? Al momento la tendenza, come vedremo nei prossimi paragrafi, dopo giorni in cui è stata abbastanza contrastata, è ritornata ribassista. Per il momento non possiamo affermare che Wall Street ha terminato il ribasso, anzi.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 7 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.817,37

Nasdaq C.

12.852,31

S&P 500

4.201,07.

Wall Street ha terminato il ribasso? Microsoft potrebbe continuare scendere. La mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.657. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.180.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.487. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.838.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.322. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.417.

Tutto sembra allineato per imminenti ulteriori ribassi.

Posizione di trading multidays in corso

Short sul Nasdaq dal 2 marzo. Short sul Dow Jones dal 7 marzo. Domani si apre Short sullo S&P 500.

Microsoft potrebbe continuare scendere

Il titolo (NASDAQ:MSFT), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 278,91, in rialzo del 3,78% rispetto alla seduta precedente.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 289,69, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 249,70 e al superamento e tenuta verso 220 dollari.

