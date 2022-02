Wall Street ha aperto la settimana con un ribasso e non si vedono segnali di inversione. Tesla sempre Short

Il mese di febbraio si è mosso quasi tutto al ribasso e al momento non si ravvisano segnali di bottom, anzi il movimento potrebbe assumere ancora più forza. Wall Street ha aperto la settimana con gli indici in rosso e il movimento si è protratto per tutta la seduta di ieri.

Si va verso il panico? Non è un’ipotesi da scartare, anzi al momento è quella a cui diamo maggiori probabilità.

Quali sono gli obiettivi calcolati al momento?

Dow Jones

31.800

Nasdaq C.

11.500

S&P 500

4.001.

Cosa potrebbe far iniziare un ribasso di alcuni mesi?

La chiusura del mese di febbraio inferiore a

Dow Jones

33.150

Nasdaq C.

11.500

S&P 500

4.001.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 22 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.596,61

Nasdaq C.

14.860

S&P 500

4.222.

I livelli di prezzo che potrebbero condizionare la tendenza delle prossime sedute

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 34.024. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.048.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.619. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.164.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.363. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.490.

Posizione di trading multidays in corso

Short dall’apertura del 22 febbraio.

Wall Street ha aperto la settimana con un ribasso e non si vedono segnali di inversione. Tesla non è da comprare

Tesla (NASDAQ:TSLA), ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 febbraio al prezzo di 821,53 in ribasso del 4,14% rispetto alla seduta precedente.

La nostra strategia operativa

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 987,69, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 815 e poi 770/650 dollari ed oltre. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 856,73.

Attendere per acquisti.