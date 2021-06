Wall Street è sempre al rialzo e punta ad un top rilevante ad agosto. Facebook pronta allo scatto

Wall Street è sempre al rialzo e punta ad un top rilevante ad agosto come da nostra previsione annuale che seguiamo di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati.

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 18 giugno.



Dopo la recente fase di ritracciamento cosa attendere da ora in poi? Gli ultimi giorni hanno visto le quotazioni riportarsi al rialzo e il movimento fino a prova contraria dovrebbe continuare.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.750.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.120.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.216.

La nostra view è identica a quella espressa ai giorni precedenti: il rialzo dovrebbe continuare di un altro 7/10% fino ad agosto inoltrato.

Il titolo Facebook (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 giugno a 343,18 dollari in rialzo dello 0,76% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 344,90.

La strategia di investimento su Facebook

Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è ancora rialzista e in base alle nostre previsioni dovrebbe continuare. Per chi possiede il titolo come da nostre pregresse indicazioni operative, quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 327,65 sono possibili ulteriori rialzi verso area 390 dollari nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 332,60. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.