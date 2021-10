Torna il sereno come avevamo già preventivato e da ora in poi si potrebbe assistere a interessanti rialzi. I movimenti direzionali sia al rialzo che al ribasso, sono ottime opportunità per lucrare dei guadagni e per questo motivo abbiamo individuato 7 titoli guida e sottovalutati a Wall Street da comprare ora e mantenere per mesi ma occhio a Facebook.

Da oggi, Wall Street è pronta per nuovi rialzi.

Quali potrebbero essere i pericoli quando i mercati salgono? Semplice e banale: dal punto di vista grafico, un’inversione ribassista. Per questo motivo, da oggi in poi andremo a definire quali saranno le resistenze e poi i supporti che accompagneranno il movimento. In questo modo, manterremo il polso della situazione e seguiremo il movimento portando gli eventi a nostro favore.

Dal punto di vista macroeconomico, molti lanciano strali contro una possibile impennata dell’inflazione. Il nostro Ufficio Studi invece, ritiene che il vero pericolo per i mercati che salgono, non sia nè l’inflazione e nè un rialzo dei tassi, ma solo un rallentamento dell’economia e un successivo taglio dei tassi.

Ecco i livelli di supporto e di inversione da monitorare per la giornata odierna e successive.

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 34.443.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 14.699.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.386.

Come dovrebbe presentarsi la settimana di contrattazione?

Fase laterale ribassista e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. La view viene ancora confermata.

Wall Street è pronta per nuovi rialzi. Focus su Tesla

Tesla (NASDAQ:TSLA), ultimo prezzo a 741,20. Fair value a 350 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 657, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 900,40 dollari (massimo annuale segnato a gennaio) ed oltre. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 705,60.