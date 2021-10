Proprio ieri abbiamo scritto che Wall Street è pronta per nuovi rialzi. Spieghiamo meglio cosa intendiamo. A parer nostro, il minimo dei giorni scorsi potrebbe aver intercettato un bottom che potrebbe rimanere tale fino a Natale e poi il 30 aprile del prossimo anno.

Questo dovrebbe essere un momento ideale per comprare e mantenere queste posizioni per diversi mesi con possibili rendimento fra il 15 ed il 20%, se non oltre.

I motivi macroeconomici di questi rialzi, sono da ricercare nel premio per il rischio a favore e al momento nessun pericolo dal contesto geoeconomico.

Per questo motivo, riteniamo che Wall Street è pronta ad accelerare e lasciare alle spalle i recenti minimi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si rileverà la tendenza in corso e i livelli di supporto e resistenza che potrebbero caratterizzare i movimenti in corso.

Ecco i livelli che manterranno la tendenza in corso e i supporti e le resistenze da monitorare per la giornata odierna e successive

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 34.443.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 14.699.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.386.

Le nostre previsioni per la settimana di contrattazione in corso

Fase laterale ribassista e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. La view, ad oggi viene ancora confermata.

Wall Street è pronta ad accelerare e lasciare alle spalle i recenti minimi. Focus su Verizon Communications

Verizon Communications (NYSE:VZ) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 ottobre al prezzo di 52,35. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 50,86 ed il massimo a 59,85.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un fair value in area 59,89. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 150 dollari per azione

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 54,85 dollari, saranno possibili ulteriori ribassi verso area 48,84 e poi 43 dollari nei prossimi 1/3 mesi.