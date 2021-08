Il quadro della situazione non sembra voler cambiare. I mercati, a differenza dei timori di bolla o di crollo, continuano a registrare rialzi che, seppur minimi, non permettono di essere catastrofisti. Ed è per questo motivo che, volendo investire, è il caso di prendere in considerazione Wall Street e i dividendi consigliati dagli analisti quest’estate.

Si sa che la Federal Reserve resterà accomodante, con ogni probabilità, per tutto il prossimo anno. Ma è anche vero che le ultime notizie danno una FED divisa, al suo interno, tra falchi e colombe. Questo perchè le ultime trimestrali hanno messo a nudo un settore produttivo che appare in buona salute e che, perciò, potrebbe non aver più bisogno di alcun supporto. Perciò chi ha intenzione di organizzare il proprio portafoglio investimenti in un’ottica di lungo termine e di diversificazione completa, dovrà tenere conto anche di questo. Se non addirittura di possibili sorprese sul rialzo dei tassi. Rialzo che, anche in virtù di un’inflazione che resta in crescita, anche se meno del previsto, potrebbero giovare al settore finanziario.

Wall Street e i dividendi consigliati dagli analisti quest’estate

Ma il carburante sul settore finanziario non arriva solo dai numeri riguardanti l’aumento del costo della vita. Per quanto sia vero che l’inflazione negli States si sia attestata, a luglio, ad un livello del 5,4% con un aumento su base mensile dello 0,5%, si tratta di un trend che è in fase di rallentamento. Basti pensare che il dato core, quindi depurato dalla variabile dei beni alimentari e degli energetici, si è fermata allo 0,3% quando tutti pensavano, invece, ad uno 0,4%.

A dare una spinta ad alcuni titoli del settore bancario sono state proprio le ultime trimestrali. Infatti i grandi nomi a stelle e strisce hanno recentemente presentato conti di tutto rispetto. Anzi, in alcuni casi si tratta di veri e propri conti record. Partendo da queste considerazioni, ad esempio, gli analisti di Jefferies hanno puntato su alcuni nomi presenti sui listini USA. Nomi che possono vantare anche interessanti dividendi. Un primo titolo è quello di Fifth Third Bancorp (NASDAQ: FITB) società di servizi finanziari che offre anche un dividendo del 2,99%. Il target di Jefferies è 46 dollari contro un consensus che supera di qualche centesimo i 44. Altra banca che ha attirato l’attenzione degli analisti di Jefferies è JPMorgan Chase Punto a suo favore è, anche, il dividendo del 2,38%. Jefferies fissa un target a 177 dollari.

Su buoni risultati trimestrali come anche su un interessante dividendo può contare anche Wells Fargo (dividendo all’1,75% con target a 52 dollari).