Continua la fase laterale delle ultime giornate dei mercati mentre Wall Street è ad un punto decisivo con Google sui massimi annuali ma ancora sottovalutata rispetto alle stime di fair value.

Quali sono i livelli da monitorare attentamente nella giornata odierna per mantenere la tendenza rialzista?

Dow Jones

Tenuta in chiusura di seduta di 33.713.

Nasdaq C.

Tenuta in chiusura di seduta di 14.019.

S&P 500

Tenuta in chiusura di seduta di 4.176.

Chiusure giornaliere inferiori a questi livelli potrebbero far iniziare un ritracciamento di breve termine

Wall Street è ad un punto decisivo con Google sui massimi annuali ma ancora sottovalutata rispetto alle stime di fair value

Nel mese di gennaio al prezzo di 1.830,79, il nostro Ufficio Studi aveva raccomandato l’acquisto del titolo Alphabet/Google con un target di fair value a 2.795 dollari per azione.

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 2,392,76. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 2.431,38.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (47 giudizi) esprimono un giudizio Buy con target medio a 2.702,99. I nostri calcoli invece, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, stimano un prezzo di fair value intorno a 3 mila dollari in rialzo rispetto al precedente giudizio di 2.795 dollari per azione.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 erano le seguenti:

area di minimo 1.497/1.723

area di massimo 2.500/2.795.

I prezzi negli ultimi giorni sono giunti nell’area di massimo proiettata.

Cosa fare? Vendere oppure mantenere e alzare lo stop profit? Va seguita la seconda ipotesi e quindi alziamo lo stop loss/profit di lungo termine a 2.01. Stop loss di breve termine invece a 2.237 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 2.650/2.789 dollari per azione. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può applicare e attenersi gli stessi livelli operativi

Come al solito si procederà per step.