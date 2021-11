Wall Street dovrebbe essere pronta a ripartire al rialzo. I livelli che manterranno il trend al rialzo

Wall Street dovrebbe essere pronta a ripartire al rialzo. Il nostro percorso campione prevede che si debba formare il minimo settimanale fra lunedì e martedì, e al massimo entro oggi si dovrebbe ripartire al rialzo. Come al solito si procederà per step ed ogni nostra previsione dovrà essere convalidata dalla tendenza dei grafici.

La nostra view rimane sempre la stessa: non ci sono ragioni per assistere a ribassi duraturi ed in corso c’è il rally natalizio, che fra alti e bassi dovrebbe portare a ulteriori rialzi del 5/7% fino alla fine dell’anno.

I livelli da monitorare e la mappa dei prezzi per definire la prossima mossa dei listini americani

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera inferiore a 36.190.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.900.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.681.

Quali sono le attese per questa settimana di contrattazione?

Il minimo dovrebbe essere segnato fra lunedì e martedì e mentre il massimo nella giornata di venerdì.

Attendiamo per oggi la ripartenza del rialzo dopo aver segnato probabilmente un minimo inferiore a ieri.

Quali probabilità ad oggi diamo ad una possibile inversione ribassista duratura? Il 20%.

Quali sono le aree di minimo/massimo attese per questa settimana?

Dow Jones

36.145/36.300

36.810/37.100

Nasdaq C.

15.745/15.900

16.386/16.495

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Se la nostra view si rivelerà corretta, da oggi si dovrebbe partire per andare a segnare i massimi proiettati per/entro la giornata di venerdì.

Wall Street dovrebbe essere pronta a ripartire al rialzo. Focus su Amazon

Amazon(NASDAQ:AMZN), ultimo prezzo a 3.488,98.

Tendenza rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3.283, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3.800 e poi 4.100. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 3.365.