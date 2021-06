Qual è la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi sulla Borsa americana? Cosa attendere dopo le ultime settimane di alti e bassi? Riteniamo che Wall Street da ora potrebbe sparare al rialzo ma Tesla non è un titolo su cui puntare ancora. Questo è il momento di puntare su altre società che presentano interessanti livelli di sottovalutazione e un’ottima impostazione grafica.

Procediamo per gradi.

Qual è lo scenario settimanale atteso?

Il minimo dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì, molto probabilmente lunedì ed il massimo a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì.

Quali sono i prezzi settimanali attesi?

Dow Jones

area di minimo 34.584/34.700

area di massimo 35.150/35.345

Nasdaq C.

area di minimo 13.729/13.800

area di massimo 14.005/14.198

S&P 500

area di minimo 4.205/4.229

area di massimo 4.289/4.345.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.618.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 13.690.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.206.

Wall Street da ora potrebbe sparare al rialzo ma Tesla non è un titolo su cui puntare ancora

Il titolo Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 giugno al prezzo di 599,05 in rialzo del 4,58% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 539,49 ed il massimo a 900,40.

Le raccomandazioni degli altri analisti (35 giudizi) stimano un fair value in area 663,36 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato e studiato i bilanci degli ultimi 4 anni, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 300 dollari.

Come scritto su queste pagine nelle settimane precedenti, è ancora in corso uno swing ribassista di medio termine che dovrebbe portare i prezzi verso l’area di 420/389 nei prossimi mesi. Al momento, nuovi rialzi, invece, solo in chiusura settimanale e poi mensile superiore a 665,05.

Come al solito si procederà per step.