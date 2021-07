Ci sono tanti lati negativi che potrebbero prendere il sopravvento anche da un momento all’altro, ma quello che conta ora è la tendenza al rialzo. I mercati, scelgono fra le varie ipotesi dandosi una direzione e chi investe non può far altro che accodarsi al movimento.

Ecco per la giornata odierna il tema scelto dal nostro Ufficio Studi:

Wall Street da ora potrebbe salire per un mese con Ford Motor in gran spolvero.

Ecco i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.457.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.551.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.329.

Se il movimento verrà confermato di volta in volta, il rialzo potrebbe continuare fino alla prima decade di agosto.

Cosa attendiamo per la settimana del 12 luglio?

Fase laterale fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì.

Il titolo (NYSE:F) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 luglio al prezzo di 14,48 in rialzo del 2,99%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 8,43 ed il massimo a 16,46.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (22 giudizi) esprimono un giudizio Buy con target medio a 15,51. Il nostro target, basato sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni è stimato invece a 22 dollari per azione, con una sottovalutazione davvero interessante.

La nostra strategia di investimento di breve da applicare da subito sul titolo

Per chi volesse comprare le azioni, inserire lo stop loss di lungo termine invece a 12,79, di breve a 13,73, ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 16,46/17,59 e poi 18,5 dollari per azione.

Come al solito si procederà per step.