Continuiamo a ritenere che al momento non ci siano pericoli dinanzi all’orizzonte di breve (1/2 settimane) e che la fase rialzista possa continuare fino alla scadenza del prossimo setup del 5 ottobre. Dopo l’inziale debolezza di ieri cosa attendere per i listini americani?

Qual è lo scenario atteso per questa settimana?

Debolezza fra martedì e mercoledì e poi rialzo fino a venerdì, giorno in cui si dovrebbe formare il massimo settimanale. Quindi, in base a questo percorso campione, Wall Street da oggi dovrebbe ripartire al rialzo. Una giornata invece, all’insegna di ulteriori ribassi, dovrebbe iniziare a preoccupare.

Qual è la mappa dei prezzi da monitorare per la giornata odierna per i principali indici azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 35.269.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.343.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.521.

Wall Street da oggi dovrebbe ripartire al rialzo, pericoloso se accade il contrario. Il titolo Amazon vicino ad un rialzo di almeno il 10%?

Ritorniamo nuovamente sul titolo dopo il segnale rialzista della scorsa settimana.

Il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione del 7 settembre al prezzo di 3.517,45 in rialzo dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

Analisi sommaria di bilancio

C’è convergenza fra i vari giudizi. Infatti, sia le raccomandazioni degli altri analisti (46 giudizi), che i nostri calcoli, elaborati tenendo conto degli ultimi 4 anni di bilancio, portano ad un fair value in area 4.310 dollari circa per azione.

I livelli da monitorare e la nostra strategia di investimento

La tendenza continua a essere rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3.355, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3.773 e poi 4.000/4.200. Supporto di brevissimo a 3.436. Resistenza di breve a 3.637. Il consiglio è di comprare/mantenere il titolo applicando alla strategia di investimento i livelli appena indicati.