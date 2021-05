Nell’ultimo meeting della Federal Reserve, Powell aveva indicato gli ultimi picchi dell’inflazione come fenomeno temporaneo. Questo non avrebbe portato a rialzi dei tassi e/o al cosiddetto tapering. Dopo la pubblicazione degli ultimi dati dei prezzi al consumo, qualche falco della Banca centrale inizia a mettere in discussione questa previsione. Infatti, sono stati raggiunti livelli che non si vedevano dall’anno 2008.

Frattanto i mercati si allontanano sempre di più dai recenti massimi e gli swing ribassisti assumono più forza.

Wall Street continua al ribasso ma si intravedono già occasioni, quando comprare Amazon?

Negli ultimi mesi avevamo assistito ad una continua rotazione settoriale e alcuni titoli rimanevano sottovalutati, nonostante gli indici azionari continuassero ad aggiornare i loro massimi. Fra questi nelle nostre rubriche abbiamo segnalato, fra gli altri, titoli come Amazon, Cisco Systems, Facebook e Verizon Communications.

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 34.208.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 13.423.

S&P 500

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 4.163.

La view è la seguente da alcuni gironi: potrebbe essere in corso un ribasso del 7/10% dai recenti massimi.

Durante la giornata di contrattazione del 13 maggio, il titolo si è mosso intorno al prezzo di 3.151,94 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.881 ed il massimo a 3.554.

In un precedente report scritto nel mese di marzo, avevamo indicato la possibilità di un’imminente discesa dei prezzi nonostante il nostro Ufficio Studi avesse stimato un fair vale in area 4.080 dollari per azione.

Al momento ci sono pochi titoli sui listini americani che presentano una struttura rialzista. Amazon può infatti continuare al ribasso. Al momento solo una chiusura settimanale superiore a 3.486 potrebbe impedire un ulteriore ribasso nei prossimi giorni/settimane (che sembra molto probabile) fino all’area 2.500/2.200.

Si procederà per step.