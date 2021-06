Non si vedono ancora pericoli rilevanti e Wall Street continua a salire con Amazon e Microsoft che sono ancora a buon mercato.

Procediamo per gradi.

Per oggi attendiamo una nuova salita e si dovrebbe lasciare alle spalle il minimo settimanale per salire poi fino alla giornata di venerdì. Invece, un’inversione ribassista dei principali indici azionari americani, potrebbe davvero essere pericolosa.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.450.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.337.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.271.

Wall Street continua a salire con Amazon e Microsoft che sono ancora a buon mercato

Amazon (NASDAQ:AMZN), ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 giugno al prezzo di 3.443,89 in rialzo dell’1,25% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.881 ed il massimo a 3.554.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (53 giudizi) stimano un fair value in area 4.238. I nostri calcoli basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 4.500 dollari.

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 3.127 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 3.700 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 3.172.

Microsoft, ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 giugno al prezzo di 268,72 in rialzo dell’1,40% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 210,97 ed il massimo a 268,90.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (42 giudizi) stimano un fair value in area 296. I nostri calcoli basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 315 dollari.

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 237 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 300 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 257,92.

Come al solito si procederà per step.