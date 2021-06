Cosa monitora oggi il nostro Ufficio Studi? Di quale argomento si occupa per i mercati americani? Wall Street continua a ragionare sui se e sui ma dell’inflazione mentre AT&T sottovalutata del 166% potrebbe essere un’opportunità di acquisto?

Continuano gli alti e i bassi delle quotazioni sui dati che riguardano l’inflazione e questo sarà il leit motiv per diversi mesi creando molto rumore di fondo. Per il momento, le nostre previsioni confortate dalla tendenza in corso sono per ulteriori rialzi del 5/7% e forse anche fino al 10% almeno fino alla prima decade di agosto.

Procediamo per gradi.

Ecco lo scenario settimanale atteso

Il minimo dovrebbe essersi formato fra lunedì e martedì ed or attendiamo il massimo a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì. Ad oggi, continuiamo a confermare questa previsione.

Di seguito la mappa dei prezzi proiettati per la settimana del 7 giugno:

Dow Jones

area di minimo 34.584/34.700

area di massimo 35.150/35.345

Nasdaq C.

area di minimo 13.729/13.800

area di massimo 14.005/14.198

S&P 500

area di minimo 4.205/4.229

area di massimo 4.289/4.345.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.655.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.831.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.208.

Non vediamo particolari pericoli per la giornata odierna e dovrebbe svolgersi in questo modo: apertura sui minimi e chiusura intorno ai massimi giornalieri.

Il titolo AT&T (NYSE:T) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 giugno al prezzo di 29,01 dollari in rialzo dello 0,10% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 27,42 ed il massimo a 33,88.

La società che capitalizza in Borsa circa 206,9 miliardi di dollari fornisce servizi di telecomunicazione, media e tecnologia in tutto il Mondo.

Il nostro Ufficio Studi, dopo aver analizzato e studiato i bilanci degli ultimi 4 anni e aver studiato gli utili e ricavi e le prospettive future, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 80 dollari (sottovalutazione del 166% circa rispetto ai prezzi correnti). Dividend yield del 7,18%.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al ribasso in chiusura settimanale il livello di 30,16, punterà ai 24/23,5 dollari da raggiungere per/entro i prossimi 1/3 mesi. Resistenza di breve termine a 29,90. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo solo in chiusura giornaliera superiore ai 30,16 dollari per azione.

Come al solito si procederà per step.