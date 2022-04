Il setup dell’11 aprile potrebbe aver dato inizio a una nuova fase ribassista. Wall Street continua a indebolirsi dopo il setup e alcuni swing iniziano a diventare preoccupanti e potrebbero portare anche a un ribasso di diversi punti percentuali, se non proprio a nuovi minimi per il mese di giugno. Questo scenario sarebbe in linea con la nostra previsione annuale, che ravvisa il 2022 come anno improntato al ribasso per almeno i primi 6 mesi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 11 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.308,08

Nasdaq C.

13.411,96

S&P 500

4.412,53.

Wall Street continua a indebolirsi dopo il setup. Verso una nuova fase ribassista? Nuovi minimi per giugno?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 34.701. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.190.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.585. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.535.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.465. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Short dall’apertura dell’11 aprile su Nasdaq C. e S&P 500. Flat su Dow Jones.

Apple perde la tendenza ribassista di breve

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 165,75 dollari in ribasso del 2,75% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza di breve ribassista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore a 178,49, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 150,10 e poi 137 dollari.

Le stime degli analisti calcolano un prezzo obiettivo di fair value intorno a 191 dollari e quindi, in base ad esse, i prezzi del titolo risulterebbero sottovalutati.

