Giornate interlocutorie queste per i mercati. Wall Street attende la FED ma la Banca centrale attenderà i dati economici, frattanto fari puntati su Caterpillar, Exxon Mobil e Twitter che in questi giorni stanno rilasciando le loro trimestrali.

Grande attesa per la conferenza di Powell al termine del meeting di politica monetaria. Non sono attese sorprese ma piuttosto si ritiene che da questo momento in poi l’approccio sarà “wait and see” in attesa di sviluppi. Nei prossimi giorni verranno pubblicati i dati sul PIL sia in USA che in Europa e poi la settimana successiva i dati sull’occupazione americana. L’attenzione è proprio su quei dati economici che daranno indicazioni sull’attuale fase congiunturale per capire se all’orizzonte potranno iniziare a diventare minacciose le spirali inflazionistiche.

Quest’anno il ciclico sell in may and go away dispiegherà i suoi effetti, facendo iniziare un ribasso?

Vedremo cosa accadrà di volta in volta.

Quali sono i livelli sugli indici azionari da monitorare attentamente oggi per mantenere la tendenza rialzista?

Dow Jones

Tenuta in chiusura di seduta di 33.713.

Nasdaq C.

Tenuta in chiusura di seduta di 14.019.

S&P 500

Tenuta in chiusura di seduta di 4.182.

Chiusure inferiori a questi livelli potrebbero far iniziare un movimento ribassista.

Vediamo qual è il fair value che assegniamo a queste società, il loro dividend yield e la tendenza dei grafici di lungo termine e punto di inversione.

Caterpillar (NYSE:CAT), ultimo prezzo a 230,56. Fair value a 159 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 215,06. Dividend yield 1,79%.

Exxon Mobil, ultimo prezzo a 55,68. Fair value a 55 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 51,61. Dividend yield 6,25%.

Twitter, ultimo prezzo a 66,72. Fair value a 54,25 dollari. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 59,27. Stacco dividendo non previsto.