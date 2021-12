L’onda C sui mercati internazionali stenta a partire nonostante segnali in tal senso avvalorati anche da diversi oscillatori. Anche sui listini d’oltreoceano, vediamo Wall Street ad un punto nodale sospesa fra nuovi rialzi o ulteriori ribassi. Si è in attesa delle Banche centrali? Non crediamo che il meeting della FED o BCE possa cambiare “le carte in tavola” in quanto le attese negative sono state tutte scontate dal recente ritracciamento. Quindi, qualche notizia positiva potrebbe infiammare i prezzi e portarli fortemente al rialzo fino alla prima decade di gennaio.

Alla chiusura di contrattazione del 13 dicembre dei mercati americani abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

35.650,95

Nasdaq C.

15.413,28

S&P500

4.668,97

La mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.958,93. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.577.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.638. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.710,30. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

La tendenza giornaliera ha girata al ribasso ma ancora nulla è perduto.

Come potrebbe presentarsi la giornata odierna?

Apertura su minimi inferiori a ieri e chiusura sui massimi.

Cosa attendere per la settimana in corso?

Il minimo probabilmente dovrebbe essere stato segnato ieri, al massimo potrebbe essere fatto oggi, mentre il massimo nella giornata di venerdì.

Oggi appare davvero decisivo e francamente al momento ci sembrano molto basse le probabilità che il rally natalizio con la sua onda C possa essere negato.

Wall Street ad un punto nodale sospesa fra nuovi rialzi o ulteriori ribassi. Su cosa puntare al momento

Ieri abbiamo visto che Amazon (NASDAQ:AMZN), JPMorgan e Netflix mostrano tendenza ribassista e Apple invece, nonostante il ritracciamento di ieri, è sempre impostata al rialzo. Segnaliamo ancora la forte tendenza ribassista di Verizon Communications, nonostante la sottovalutazione e di non poco conto rispetto al fair value.