La nostra raccomandazione odierna è la seguente: attenzione, Wall Street ad un punto decisivo ma ci sono alcuni titoli che potrebbero accelerare al rialzo. Facciamo prima una panoramica sullo “stato dei luoghi”.

Da diversi mesi molti addetti ai lavori tuonano contro il rialzo dei mercati azionari americani. Le ipotesi sono le più disparate, ma tutte alla fine hanno più o meno la stessa costante: il rialzo dai minimi di marzo dello scorso anno è stato davvero straordinario. Che un indice azionario salga o scenda tanto, a parer nostro, può dire tutto o niente. Quello che conta sono i motivi alla base di questi movimenti. E cosa ha fatto salire i mercati è stato ed è ancora il premio per il rischio.

Cosa deve fare chi investe? Coma al solito, non andare contro alla tendenza e assecondare il movimento fino alla sua inversione. Quindi, il rialzo in corso va seguito.

I livelli da monitorare per la seduta di martedì sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista con tenuta al rialzo in chiusura di seduta di 34.050.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista con tenuta al rialzo in chiusura di seduta di 13.242.

S&P 500

Tendenza rialzista con tenuta al rialzo in chiusura di seduta di 4.128.

Wall Street ad un punto decisivo ma ci sono alcuni titoli che potrebbero accelerare al rialzo

Abbiamo messo sotto la lente Bank of America (NYSE:BAC), Coca Cola e Procter&Gamble.

Bank of America, ultimo prezzo a 42,74. Fair value stimato a 44 dollari per azione. Comprare a mercato con stop loss a 40,77 ed obiettivo primo a 47,65 e poi a 50 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Coca Cola, ultimo prezzo a 54,64. Fair value stimato a 70 dollari per azione. Comprare a mercato con stop loss a 53,82 ed obiettivo primo a 57,96 e poi a 61,50 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Procter&Gamble, ultimo prezzo a 137,73. Fair value stimato a 170 dollari per azione. Comprare a mercato con stop loss a 135,37 ed obiettivo primo a 142,34 e poi a 150,55 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.