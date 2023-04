Vuoi smettere di russare come un trombone? Scopri subito i 5 rimedi naturali più efficaci: ti cambieranno la vita

Il russamento è un disturbo piuttosto comune. Si stima infatti che circa il 57% degli uomini e il 40% delle donne russi abitualmente. Probabilmente non te ne accorgi nemmeno, ma per chi dorme con te, o nella stessa casa, può essere un problema. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo svelarti 5 trucchi formidabili che ti permetteranno di risolvere questo problema così fastidioso, ma altrettanto comune.

Alcuni russano solo saltuariamente, mentre per altri è una consuetudine. Fatto sta che russare può portarti a sentirti stanco il giorno dopo e pertanto può incidere anche sulla tua qualità della vita. Smettere di russare è possibile: basta adottare qualche piccolo accorgimento senza necessariamente ricorrere ai farmaci. Oggi vogliamo darti delle soluzioni pratiche ed economiche: siamo certi che una volta provate non potrai più farne a meno. Se vuoi provare a risolvere questo problema, continua a leggere l’articolo.

Vuoi smettere di russare senza usare farmaci? Previeni il problema in modo naturale!

Il russamento è causato dal rilassamento e il restringimento delle vie aeree durante il sonno. Questo provoca la vibrazione di lingua, vie nasali, bocca e gola che si manifesta con un suono più o meno rumoroso.

Devi sapere che a russare più frequentemente sono le persone in sovrappeso, coloro che fumano e che assumono alcol regolarmente. Pertanto, migliorare il proprio stile di vita potrebbe aiutare a risolvere il problema. Anche la posizione in cui trascorri la notte può incidere: se russi molto, prova a dormire su un fianco usando uno o più cuscini.

3 rimedi della nonna che non ti aspetti: provali subito per smettere di russare

Vuoi smettere di russare ma non sai come fare? Un aiuto può arrivare dagli oli essenziali. Questi sono prodotti che aiutano a combattere la congestione nasale e a liberare le vie respiratorie. In che modo puoi usarli? Mettine qualche goccia in un infusore oppure, prima di dormire, metti sul comodino una tazza con acqua calda e 15 gocce di olio di eucalipto.

Un altro trucco formidabile consiste nel fare i gargarismi con l’olio di menta piperita prima di andare a letto. Questo ingrediente aiuta a restringere le mucose gonfie della gola. Ne bastano 4 gocce in un bicchiere d’acqua: provare per credere.

Infine, prova a fare un bagno di vapore. È molto semplice: versa in una bacinella un litro d’acqua bollente. A questa unisci 10 gocce di tea tree oil o di olio essenziale di salvia. Lega i capelli, metti un asciugamano sulla testa ed esponiti ai vapori per almeno 10 minuti. In questo modo, russare diventerà solo un lontano ricordo.

Un consiglio lampo per chi ha poco tempo

Non hai tempo e voglia per dedicarti ai bagni di vapore? Un infuso all’ortica o alla salvia ti aiuteranno ad ottenere lo stesso risultato. Porta ad ebollizione un po’ d’acqua e lascia in infusione le foglie per 15 minuti. Filtra l’infuso e bevilo prima di coricarti: è un vero toccasana che aiuterà te e la tua famiglia a dormire sonni sereni.

Ricordiamo che, ovviamente, si tratta di rimedi da verificare comunque necessariamente con uno specialista con cui concordare terapie o controlli specifici, caso per caso.