Vuoi scrivere un libro? Ti spiego come e perché con il self publishing

Scrivere un libro può dare grande benefici all’autore. Sia in ottica di autorevolezza personale che in quella di business. Scrivere un libro può non solo aumentare le entrate economiche del proprio business ma anche farti posizionare come massimo esperto nel proprio settore. In questo articolo troverai una mini guida utile se vuoi scrivere un libro.

Non si diventa ricchi scrivendo un libro

L’errore che fa spesso un aspirante autore è di pensare che con le royalty derivanti dalla vendita dei propri libri si possa diventare ricchi. Ahimè, pochissimi riescono a farlo!

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Quindi se non sei Dan Brown o John Grisha, le royalty che genererai da un libro non ti consentiranno di vivere di rendita.

Allora perché scrivere un libro?

Un libro più essere uno straordinario strumento per fare un salto in avanti non tanto a livello economico quanto a livello di autorevolezza personale.

Attraverso un libro potrai “convertire” i lettori in clienti paganti che potranno acquistare un prodotto o un servizio da te.

Come scrivere un libro?

Considerando che l’obiettivo non è la monetizzazione immediata, bisogna inserire nel libro delle parti che incentivano il lettore a contattare più facilmente possibile l’autore.

Con questo non voglio dire che il libro deve diventare una brochure promozionale! Anzi devi dare più valore possibile attraverso il libro, divulgando informazioni talmente utili da portare subito un reale beneficio al lettore.

Questo perché se il libro ha generato un reale valore saranno molto alte le probabilità che l’autore verrà contattato per approfondire la relazione e quindi creare fatturato.

Quanto tempo “perdo” a scrivere un libro?

Molti non scrivono un libro perché non si sentono in grado di farlo o pensano di non avere tempo.

In realtà devi mettere semplicemente su carta le competenze di cui già disponi. Quindi non dovrai fare alcuna attività di ricerca o elaborazione di materiale. Devi semplicemente insegnare ai tuoi lettori quello che hai imparato a fare tu.

Ti spiego come e perché con il self publishing

Un altro motivo per cui molti non scrivono un libro è la difficoltà di trovare un editore disposto a pubblicarlo. In realtà con il self publishing tutto diventa più semplice.

Ci sono tantissime aziende di self publishing ma Amazon offre certamente una opportunità in più; raggiungendo milioni di lettori autopubblicando eBook e libri cartacei gratuitamente con Kindle Direct Publishing.

La pubblicazione richiede meno di cinque minuti e il libro viene inserito nei Kindle Store di tutto il mondo entro 24-48 ore.

Puoi impostare in autonomia il prezzo di vendita e guadagnare fino al 70% di royalty sulle vendite.