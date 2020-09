Vuoi perdere peso? Ecco alcuni tipi di colazione che sembrano light ma che dovresti evitare

In questa mini guida, “Vuoi perdere peso? Ecco le colazioni che sembrano light ma che dovresti evitare”, ci rivolgiamo ai nostri Lettori “fit”.

La colazione è decisamente il pasto più importante della giornata. Quante volte abbiamo sentito questo mantra? I nutrizionisti di tutto il mondo raccomandano di non saltare la colazione che, invece, rappresenta il carburante per affrontare la giornata. La classica colazione all’italiana fatta di caffè e cornetto, per quanto buona da leccarsi i baffi, non è di certo la più consigliata per dimagrire.

Ed allora il web pullula di ricette light e di spunti per mangiar sano e perdere qualche chilo di troppo. Tuttavia, è necessario sfatare alcuni miti su alcuni tipi di colazione ritenuti “fit” e quindi, secondo molti, adatti a dimagrire.

Errori comuni da evitare a colazione per dimagrire, nonostante sembrino light

Vuoi perdere peso? Se volete dimagrire o semplicemente se volete seguire un regime alimentare più sano ed equilibrato ci sono alcune cose da tenere a mente

Succhi di frutta, nemici della dieta

Quante volte abbiamo letto che abbinare un frutto ad un succo di frutta è ideale per perdere peso? In realtà, i succhi confezionati contengono diverse sostanze nutritive, ma anche parecchie calorie, senza apportare la giusta quantità di proteine e fibre di cui avete bisogno. Altra cosa, invece, è parlare di frutta fresca premuta direttamente da voi.

Cereali non integrali

In commercio esistono cereali di tutti i tipi e per tutte le tasche. Generalmente si tende a pensare che questo tipo di alimento è sinonimo di fibre e benessere. In realtà, i cereali possono essere una trappola perché spesso pieni di zuccheri e calorie indesiderate. Preferite i cereali integrali e leggete bene le etichette degli ingredienti.

Evitare quelli addolciti o agglomerati con sostanze zuccherine. Da evitare anche il muesli e le barrette ai cereali, che contengono sempre degli addensanti e conservanti.

Avocado toast

Apprezzato e di moda per diverso tempo l’avocado toast non è adatto se il vostro obiettivo è dimagrire. Gli esperti consigliano di sostituire il pane con un uovo.

Colazione salata

La colazione salata permette di apportare la giusta carica di energia senza appesantire di zuccheri l’organismo ma mettere nel piatto toast e panini con affettati e formaggio vi aiuterà nella dieta. Troppi carboidrati e calorie, poche fibre che sono essenziali per una corretta alimentazione e per il funzionamento dell’intestino. Togliete il pane e sostituitelo con un frutto, o uno smoothie, e agli insaccati preferite le uova, decisamente più salutari.

