Se vuoi perdere 8 chili prova questa nuova dieta, bastano 15min al giorno. Una nuova dieta è arrivata. Questa vi permetterà di perdere peso senza fare troppi sforzi. E non è uno scherzo. Avete provato tantissime diete sia quella fatte da un dietologo sia quelle fai da te. Ma i risultati non sono stati quelli che speravate. Per le diete fai da te, clicca qui per scoprire quali sono gli errori più comuni che facciamo quando ci approcciamo a queste tipologie di diete.

Prova questa nuova dieta, bastano 15min al giorno

Ridere fa dimagrire e non è uno scherzo, infatti si bruciano calorie. Non lo sapevate? Ebbene sì. Questa notizia è stata confermata dalla scienza. La quantità di calorie bruciate in un’ora di divertimento intenso, in cui la risata è intensa, porta allo stesso risultato di mezz’ora di sollevamento pesi o uno sport. Analogamente una casalinga che sistema la casa per tre quarti d’ora, brucia le stesse calorie.

Quando ridiamo infatti si contraggono non solo i muscoli del viso, ma anche gli addominali, allo stesso modo degli esercizi fisici. Naturalmente questa notizia non ci deve fare eliminare la palestra o il movimento fisico, di cui conosciamo tutti i benefici, ma se associamo anche qualche oretta di buone e salutari risate, ne goderemo i risultati.

Quindi quanti chili perdo ridendo?

Vuoi perdere 8 chili? La scienza ha detto la sua. E se si ride per 15 minuti ogni giorno in un anno avremo perso 8 kg. Be’ che dire: “una grande conquista!”. Voi in un anno quanti chili avete perso facendo diete dove mangiate solo riso oppure dovete passavate ore in palestra? Be’ con questa nuova dieta di soli 15 minuti al giorno perderete ben 8kg. Quindi ridiamo di più, perché fa bene al nostro spirito e fa anche perdere peso.