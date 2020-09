Guadagnare denaro in Borsa non è una cosa semplice. Lo dimostra la percentuale di investitori privati che nel lungo termine perdono soldi sui mercati finanziari.

Da una analisi condotta sui 10 broker più popolari emerge che la percentuale di “perdenti” è intorno all’80%. Il dato emerge attingendo le informazioni dalle home page dei siti che offrono piattaforme per negoziare CFD. Infatti secondo l’attuale normativa i broker devono pubblicare sul loro sito il dato degli investitori retail che perde denaro negoziando CFD.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Vuoi guadagnare in Borsa? Basta sapere come investe la casalinga di Voghera

Se l’80% circa degli investitori prende scelte sbagliate, basterebbe fare l’opposto di quello che fa la media degli investitori per avere successo. L’investitore medio potrebbe essere rappresentato dalla casalinga di Voghera. Con questo termine si vuole indicare uno stereotipo della fascia della popolazione italiana media.

In sostanza se la casalinga di Voghera compra noi dovremmo vendere e viceversa. In questo modo nel lungo termine dovremmo guadagnare nell’80% dei casi.

Perché l’investitore medio perde?

I motivi principali sono sette:

mancanza di formazione finanziaria adeguata;

mancanza di una strategia di investimento in grado di spostare a proprio favore le probabilità di successo;

obiettivi troppo ambiziosi;

capitali Ridotti;

fare gli stessi errori, più e più volte;

utilizzo spregiudicato della leva;

mancanza di Money/Risk Management.

Vuoi guadagnare in Borsa? Basta sapere come investe la casalinga di Voghera

Per guadagnare in Borsa bisogna quindi trovare un panel di investitori retail. Operando “al contrario” di come agisce il paniere di investitori privati. Si agisce come una compagnia di assicurazioni! A volte una polizza può risultare in perdita per la compagnia, ma alla lunga fanno profitti rilevanti addebitando un premio determinato in base alle statistiche attuariali.

Un affidabile paniere che aggrega i comportamenti di migliaia di investitori retail è il sito myfxbook. Accedendo nell’area «Community Outlook» potrai osservare il posizionamento degli investitori sui singoli strumenti finanziari. Ciò che bisognerà fare è semplicemente fare l’opposto di quanto fa la media.

In un altro articolo abbiamo illustrato un modo alternativo, semplice ed efficace per investire.