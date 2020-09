Basta a volte una semplice idea per farti cambiare vita. Una di quelle idee che dentro di te dici: “No, dai, ma figurati”. E invece spesso sono proprio quelle idee che sprigionano la magia creativa che c’è in ognuno di noi. Questo infatti è stato il caso di Joy Mangano, imprenditrice americana di origini italiane. Vuoi diventare milionaria lavando pavimenti? Prendi lezioni da questa donna.

Classe 1956, tre figli, un marito, un libro e un film. Volete sapere perché? Joy Mangano è la donna che ha inventato il mocio autostrizzante. Una vera invenzione geniale. Perché questa donna tramite la sua esperienza da casalinga è riuscita a scrivere una storia di successo nel mondo imprenditoriale. Mangano ha semplicemente soddisfatto il bisogno di tantissime donne casalinghe, che erano in casa a lavare pavimenti. Joy Mangano ha risposto ad una domanda del consumatore (lei stessa ndr) rendendo la pulizia più facile e veloce.

Ovviamente la strada verso il successo non è stata sempre in salita, e non è stata subito vincente. Joy Mangano ha realizzato con i suoi risparmi il prototipo e dopo aver venduto il suo mocio autostrizzante in alcuni store ha venduto dei prodotti ad un canale tv. Durante il suo spot pubblicitario Mangano riuscì a vendere 18.000 pezzi in una sola puntata. Da quel momento in poi la strada si è spianata e la sua azienda vendeva mocio autostrizzante generando ricavi per 10 milioni di dollari all’anno. Tutto grazie ad una scopa per pulire i pavimenti. Joy Mangano è ora una delle donne americane che hanno riscritto la storia dell’imprenditoria. Tanto che nel 2015 David O. Russell decise di fare un film sulla storia con protagonista Jennifer Lawrence.

Questa vicenda insegna come spesso la risposta sia proprio sotto i nostri occhi. E che crederci fino in fondo, nonostante i tanti no, è la cosa giusta da fare. Joy Mangano era una casalinga, che grazie a ciò ha costruito un impero imprenditoriale.

Lavoro carriera e successo con questo percorso scolastico.