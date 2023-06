Vuoi diminuire velocemente di peso in vista dell’estate? Potresti provare la soluzione usata da Fiorello. Si perderebbero 6 chili in 10 giorni

Manca ormai poco all’estate e, ormai, la bilancia abbiamo preferito chiuderla in un ripostiglio. Salirci sopra è una condanna sicura. Ecco perché ricorriamo a degli stratagemmi per cercare di buttare giù peso. Chi va a correre e chi inizia delle diete drastiche. Ce n’è una che è stata svelata da Fiorello. Magari, potrebbe fare al caso tuo

Oggi è lunedì e per tante persone è il giorno del grande pentimento. Quasi sicuramente, nel fine settimana che abbiamo appena trascorso, ci saremo lasciati andare a qualche esuberanza alimentare di troppo. L’aperitivo con gli amici non poteva mancare e la cena al ristorante, almeno al sabato, è il giusto premio per una settimana di lavoro.

Solo che poi, a lunedì mattina, ci si alza con i sensi di colpa. Anche perché l’estate sta arrivando e il girovita è sempre più allargato. Come potremo metterci in costume così conciati? Per tanti, urge subito trovare un rimedio che ci spinge, dopo mesi di inattività, ad allenamenti più intensi di uno sportivo che prepara le Olimpiadi.

Tanti si buttano sull’attività fisica e fanno bene, ma attenzione a non esagerare

Non meravigliatevi, dunque, se siete tra questi, di vedervi in buona (si fa per dire) compagnia. Tanti hanno il vostro stesso problema e, allora, via con il numero di passi giornaliero fissato dalla scienza per dimagrire. Che, da soli, non bastano senza una corretta alimentazione.

E, a proposito di mangiare, tanti si buttano su diete diverse sperando di portare a casa risultati positivi. A partire da chi ha scoperto come un cubetto di ghiaccio possa farci passare indenni la prova costume. Tutto fa brodo, come si suol dire, pur di portare a casa il risultato.

Ecco che cosa aveva confessato Fiorello per quanto riguarda le sue abitudini alimentari

Vuoi diminuire velocemente di peso in vista dell’estate? Qualche tempo fa, Fiorello aveva rivelato che lui aveva seguito, per un periodo, questa particolare dieta. Effettivamente, era visibilmente dimagrito, anche se è sempre stato in splendida forma.

Ebbene, la dieta in questione è quella del dinner cancelling che, come molti intuiranno, prevede di non mangiare alla sera. Attenzione, non vuol dire saltare del tutto il pasto. La filosofia è un’altra. Ideata da Dieter Grabbe, in pratica, ti dice che per due-tre giorni a settimana devi mangiare fino alle 17.

Vuoi diminuire velocemente di peso in vista dell’estate? A letto senza cena non sarà più una minaccia

Il che non vuol dire che ti devi strafogare di cibo prima di quell’ora. Si tratta di assumere cibo nell’arco di 8 ore, lasciandolo a digiuno, acqua a parte, per il resto del tempo. Secondo gli specialisti, ha delle basi solide. Infatti, riduce l’insulina e di ormoni anabolici.

La colazione è il pasto più importante. Abbondante e senza troppe restrizioni. A pranzo, invece, meglio evitare condimenti eccessivi e cibi grassi. Importante è bere almeno 3 litri di acqua al giorno, soprattutto alla sera. Una raccomandazione. Non tutti possono fare questo tipo di dieta. Prima di iniziare, col fai da te, consultate il vostro medico di fiducia. Così da capire eventuali rischi. Con la salute, non si scherza.