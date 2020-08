Molte volte è proprio vero che abbiamo la soluzione di un problema davanti agli occhi e non ce ne rendiamo conto. Stiamo già lasciando l’estate, passata al volo, con l’esperienza del coronavirus, e, col cambio di stagione alle porte, magari abbiamo anche qualche chilo da smaltire. Infatti, non tutte le discipline sportive sono state autorizzate, andare in palestra con le limitazioni era più seccatura che un piacere, e ci siamo trovati sovrappeso senza accorgercene. Ecco allora che gli esperti della nostra redazione vi suggeriscono il sistema più semplice, ma anche più impensato per perdere peso. Vuoi dimagrire senza accorgertene? Allora metti questi tre ingredienti nel tuo caffè del mattino.

Miele, cannella e olio di cocco

Seguendo i nostri consigli, in maniera semplice, concreta ed economica, ti ritroverai realmente a dimagrire, semplicemente bevendo il tuo solito caffè della colazione. Basterà unire questi tre ingredienti per vedere i risultati in poco tempo.

Come preparare il nostro estratto magico

Vuoi dimagrire senza accorgertene? Allora metti questi tre ingredienti nel tuo caffè del mattino, seguendo la ricetta della nostra relazione. ti serviranno:

a) 1 cucchiaio di miele;

b) 1 di cannella;

c) 150 ml di olio di cocco.

Prendiamo una ciotolina e inseriamo i tre ingredienti, mescolandoli fino all’amalgama completa. Versiamo il contenuto in un barattolo e conserviamolo in frigorifero. Ogni mattina, prepariamo il caffè e nella tazza mettiamo 1 cucchiaino della nostra soluzione dimagrante, mescolandola bene.

Perché e così efficace

Vi chiederete come mai questi tre ingredienti uniti al nostro caffè possono risultare così efficaci da farci dimagrire. Presto detto: l’olio di cocco contiene gli acidi grassi necessari alla nutrizione del nostro metabolismo. Promuove inoltre una digestione attiva e veloce, che consente al fegato di smaltire grassi e tossine. La cannella, dal canto suo, non solo stabilizza la glicemia, equilibrando il livello di zuccheri nel sangue, ma, donando sazietà, ci impedisce di avere appetito. Il miele, come sappiamo, essendo ricchissimo di vitamine, sali minerali e acido folico, promuove l’accelerazione del metabolismo. Senza nemmeno rendercene conto, scateneremo una lotta senza tregua al grasso di troppo!

