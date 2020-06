Vuoi dimagrire e ammalarti di meno? Ecco la soluzione. La bella stagione è arrivata. Anche se con qualche temporale tipico di stagione. Il caldo afoso estivo è praticamente alle porte. E cosa c’è di meglio per combatterlo? Una di quelle belle docce fredde. Sappiamo che non a tutti piace fare la doccia fredda. Ma in questi mesi è inevitabile. Quello che però non vi aspettate sono tutti i benefici che queste docce fredde vi porteranno.

Vuoi dimagrire e ammalarti di meno? Ecco la soluzione: una doccia fredda.

Energia e tonicità

La doccia fredda apporta al nostro organismo un’infinità di benefici. Per esempio, ci dà una grande dose di energia. Questa energia non sarà un vantaggio solo per tutte le faccende che dovremo sbrigare durante la giornata. Infatti, anche il nostro metabolismo ne trarrà grande beneficio.

Si consiglia di fare la doccia freddo al mattino. Capiamo che appena svegli una cascata d’acqua gelata possa essere scioccante. Ma il vostro corpo vi ringrazierà. L’acqua fredda infatti trasforma la cellulite del grasso bianco nel grasso bruno. In poche parole, il grasso buono. E ci aiuterà anche a dimagrire più in fretta. Il freddo farà aumentare gli ormoni tiroidei: et voilà!

Non solo estetica

È vero che una doccia fredda può aiutare il nostro corpo a dimagrire e tonificarsi. Ma c’è forse un beneficio più importante che non tutti conoscono. A dircelo è il professor Vijay Kakkar. La doccia fredda rafforza le difese immunitarie. In più, causa una maggior produzione di globuli bianchi.

Dopo una doccia fredda infatti il corpo tende ad aumentare la propria temperatura interna. E lo fa come risposta difensiva. È questo innesca il sistema immunitario.

Il troppo stroppia

Abbiamo capito quanto siano importanti i benefici della doccia fredda. Ma attenti a non esagerare! Una doccia ghiacciata e troppo lunga potrebbe non essere a vostro favore. Meglio se iniziate con un getto d’acqua tiepido su gambe e braccia. Verrà così ridotta la temperatura e potrete lavarvi con l’acqua fredda per un paio di minuti in tranquillità!

Assolutamente sconsigliata per chi soffre di problemi cardiocircolatori o mal di schiena. Quindi, occhio!

Per il resto quindi, se vuoi dimagrire e ammalarti di meno, ecco la soluzione: una doccia fredda è tutto ciò che ti serve!