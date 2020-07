Vuoi delle unghie più forti e sane? Prova a mettere l’aglio nello smalto. Spesso con il cambio di stagione le nostre unghie possono indebolirsi. E quindi si può ricorrere a degli alimenti ricchi in calcio che rendono le nostre unghie sane e forti. Oppure spesso si ricorrere allo smalto trasparente che ha delle proprietà al suo interno rinforzanti. Ma se questo non dovesse bastare? Cosa posso fare? Il team salute e benessere di Proiezionidiborsa ha la risposta per voi. Si tratta di un rimedio della nonna davvero infallibile. Basta mettere infatti uno spicchio d’aglio nello smalto e vedrete le vostre unghie cambiare.

L’aglio aiuta a rendere le unghie più forti e sane. Ma come funziona esattamente? Tutto quello che ci serve è uno spicchio d’aglio ovviamente, il nostro smalto trasparente e un po’ di limone. Affetta lo spicchio d’aglio il più piccolo possibile e aggiungi i pezzettini alla bottiglia di smalto trasparente. Mettilo in ammollo per 5-10 giorni per ottenere il miglior risultato.

Il procedimento

Metti lo smalto sulle unghie come faresti con un normale smalto. E assicurati che non ci siano pezzi d’aglio attaccati sulle unghie. Se sulla pelle notate dello smalto, potete poi usare il succo di limone per eliminare l’odore. Questo trucco potete usarlo anche quando mettete lo smalto colorato e magari vi rimane dello smalto sulle dita. Applica lo smalto alle unghie con questa speciale miscela almeno una volta alla settimana e noterai che le unghie diventeranno notevolmente più forti e sane.

Un altro rimedio naturale che potete provare è il tè all’ortica. Le foglie di ortica sono un antico rimedio naturale, utile sia per la crescita dei capelli sia per avere le unghie più forti e più sane. Infatti, tanti farmaci sono a base di foglie di ortica in quanto sono ricche di minerali di cui il corpo ha bisogno. È consigliato bere una tisana al giorno, al mattino o alla sera prima di dormire. Se invece vuoi scoprire come dire addio all’alito cattivo causato dall’aglio clicca qui.