Impepate, gratinate? In qualunque modo vogliate cucinarle, bisogna saperlo fare! Infatti, preparare le cozze non è semplice, ma con questa piccola guida lo diverrà. Il lasso di tempo migliore per comprarle è quello che va da maggio ad agosto. Si ricordi che bisogna sempre pulirle bene prima di cucinarle. Vuoi cucinare perfettamente le cozze in maniera facile e veloce? Segui questi consigli.

Scegliere quelle giuste

Le cozze si distinguono in cozze di scoglio e cozze di allevamento. Quelle di scoglio si distinguono dal fatto che appaiono ricoperte da alghe e impurità proprio perché crescono sugli scogli e la fauna marina che le circondano. Quelle di allevamento vengono fatte crescere in un a zona più protetta lontano dalla costa dove ci sono gli impianti di allevamento. Le cozze devono essere comprate negli appositi sacchetti, in modo tale possiamo essere sicuri che siano di origine controllata. Bisogna sempre consumarle cotte, in quanto portatrici di tifo ed epatite. Il solo succo di limone spremuto sulla cozza non serve ad eliminare queste malattie.

Pulirle nella maniera migliore

Prima di cucinarle controllare che le cozze siano tutte vive e chiuse. Armarsi di pazienza e avere a portata di mano acqua, un coltello e una spazzola dura. Si deve eliminare il bisso, quella barbetta dura che si forma ai lati e tiene le cozze incollate agli scogli. Poi si passa alla spazzolatura, eseguita sotto un filo d’acqua per eliminare le incrostazioni. Mettere in seguito le cozze in una bacinella con acqua salata per alcune ore. Ricordare nel frattempo di cambiare l’acqua due o tre volte.

Diversi modi in cui è possibile cucinarle

Cozze cotte al vapore

Le cozze possono essere cotte a vapore. Dopo averle pulite vengono messe in un tegame chiuso con un coperchio e cotte su una fiamma media. Il vapore che nascerà nel tegame farà aprire e cuocere le cozze. Infine, quando aperte tutte, scolarle e servirle con il limone. Buon appetito!

Cozze all’aglio, olio e peperoncino

Lasciare imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Dopodiché aggiungere il peperoncino e subito dopo le cozze. Coprire con il coperchio e lasciare cuocere per circa dieci minuti avendo cura di girare ogni tanto. Se si vogliono servire sui crostini di pane allora aggiungere, nel momento in cui mettete le cozze in padella, un po’ di vino bianco.

Cozze gratinate al forno

Le cozze gratinate sono un buonissimo antipasto di pesce tipico del sud.

Ingredienti

1/2 kg di cozze fresche;

4 cucchiai di prezzemolo fresco;

1 spicchio di aglio;

5 o 6 cucchiai di pan grattato a grana media e uno per completare;

3 cucchiai di olio extra vergine più uno per completare;

10-12 cucchiai di acqua filtrata delle cozze;

pepe nero macinato.

Procedimento

Porre le cozze in una pentola capiente e cuocere a fuoco medio. Una volta cotte lasciare intiepidire. Buttare via la metà della cozza senza guscio e ripulire con un panno di cotone il bordo della cozza dove c’è il mollusco. Filtrare l’acqua delle cozze con un panno di lino. Preparare il pan grattato. Tritare l’aglio e il prezzemolo. Mescolare in una ciotola il pan grattato l’aglio e il prezzemolo.

Aggiungere tre cucchiai di olio e a poco a poco anche 10-12 cucchiai di acqua filtrata delle cozze. Il ripieno delle cozze gratinate deve essere pastoso e non acquoso. Rivestire una pirofila con carta da forno e riempire con le cozze vicine ma non una sull’altra. Con un cucchiaino aggiungere il ripieno coprendo totalmente il frutto. In fine spolverare la superficie di ogni cozza con un po’ di pan grattato, pepe e olio. Cuocere le cozze in forno a duecento gradi per dodici minuti. Trascorso questo tempo azionare il grill e alzare la temperatura a 250° gradi per un massimo di cinque minuti. Le cozze gratinate saranno pronte quando si sarà formata una bella crosticina dorata in superficie.

