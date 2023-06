Vuoi avere una casa fresca senza dover accendere il condizionatore? Con questo semplice trucco, mai più notti insonni per il troppo caldo

L’estate è finalmente arrivata e con essa salgono le temperature. Non solo quelle esterne, ma anche dentro casa. Il che ci obbliga ad accendere il condizionatore che, ovviamente, rinfresca casa, ma che ha un costo non da poco come consumo. Tanti usano il ventilatore come alternativa ed ecco il trucco per avere un’aria sempre fresca in casa

Oggi è cominciata ufficialmente l’estate, anche se il caldo non sta a guardare troppo il calendario che abbiamo appeso al muro. Si potrebbe parafrasare la famosa pubblicità con una frase del tipo “Il caldo quando arriva, arriva”. Il che, per tanti che non lo amano, è una vera tortura.

Non solo perché si porta in dote le zanzare che, onestamente, sono una grande seccatura. Il problema è che il troppo caldo rende certe abitazioni, soprattutto in città, dei veri forni. Si spera che i ventilatori possano darci una mano, ma, in realtà, non sempre raggiungono lo scopo. Ecco che il condizionatore diventa un vantaggio per chi ce l’ha. Il problema è che lasciarlo acceso ha un costo non indifferente nella bolletta.

Ecco cosa fare per avere un ambiente sempre fresco anche senza condizionatore

Vuoi avere una casa fresca senza dover accendere il condizionatore? Si può fare, a partire dal comprare una felce. Infatti, non tutti sanno che questa pianta è la numero uno per tenere la casa fresca. Funge quasi da umidificatore dell’aria ed ecco perché in tanti la tengono in casa.

Un altro stratagemma, anche questo per risparmiare, consiste nello spegnere gli apparecchi elettronici. Quando lavorano, soprattutto di notte, per nulla, continuano a sprigionare calore. E, a proposito di lampadine, in estate sono da preferire quelle fluorescenti e non a incandescenza.

Qual è, allora, il trucco geniale per riuscire ad avere una casa più fresca, senza condizionatore? Occorre avere un ventilatore, di quelli che si mettono sul tavolino, per farci arrivare un poco di aria. Tanti, magari, li mettono vicino al letto, così da avere un poco di conforto.

Ebbene, per migliorare la sua efficacia, dovremmo prendere una bacinella e riempirla di cubetti di ghiaccio. A questo punto, dovremo porla esattamente davanti al ventilatore. Così, quando lo metteremo in azione, intercetterà, con la ventola, il vapore freddo del ghiaccio, spargendolo per la casa. Fresco, a prezzo zero. Una bella soluzione, che non costa nulla. Del resto, è grazie a un cubetto di ghiaccio che possiamo superare anche la prova costume. Lo sapevi?