Vuoi avere un guardaroba perfetto? Segui questi consigli. Può sembrare una banalità, ma ordinare il guardaroba è una cosa meno semplice di quel che sembra. Non solamente da un punto di vista estetico, ma anche da quello della semplice funzionalità. Spesso, infatti, capita che in un armadio disordinato non si sia in grado di trovare questo o quell’altro capo o che, addirittura, molti finiscano per cadere dalle grucce. Organizzando bene il guardaroba potrai avere sì tutto a portata di mano, ma anche fare in modo che i capi si sgualciscano meno e che, pertanto, non si deteriorino prima del tempo.

Compra dei portabiti adeguati

Prima di tutti, fai una rassegna dei capi che hai intenzione di appendere all’interno del guardaroba. Giacche di taglio sartoriale e cappotti hanno bisogno di portabiti di almeno 6 cm di spessore. Per capi casual, giubbotti leggeri e trench è bene usare portabiti di all’incirca 2 cm di spessore.

Organizza i capi in categorie

Dopo avere fatto mente locale e comprato i portabiti adeguati, ti conviene dividere pantaloni da camicie, maglie da maglioni e riporre, invece, gli accessori all’interno di scatole da appoggiare su uno stipite all’interno dell’armadio. Ognuna di queste deve essere etichettata. Ad esempio, potresti avere una scatola per i papillon, una per le cravatte, una per i calzini ed una per i foulard. Oppure scegliere direttamente di non riporli nell’armadio assieme agli altri panni ed optare, invece, per metterli all’interno di alcuni cassetti in disparte o per utilizzare un armadio dotato di scomparti che includano anche dei cassetti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Spazzola giacche e cappotti

Spazzolali regolarmente, in maniera tale che non si impolverino. Fallo specialmente se li hai tirati fuori da degli scatoloni in seguito al cambio stagionale. Coprili, inoltre, con sacche porta abito in cotone traspirante.

Tieni lontani gli insetti dai capi in lana, seta e cotone

Le tarme sono degli insetti le cui larve si nutrono di tessuti come lana, seta e cotone. Pertanto, non è difficile che invadano gli armadi. Non è difficile, tuttavia, trovare in commercio dei prodotti che possano essere in grado di fungere da deterrente e, quindi, scacciarle.

Quindi, vuoi avere un guardaroba perfetto? Segui questi consigli e non ne rimarrai deluso!